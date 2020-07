– Forferdelig at noen skal utsette andre for den frykten

Nyheter

Denne uka er én av UP sine såkalte «grønne uker», der det kjøres massivt med kontroller på Europaveger og riksveger, altså veger med grønne skilt, over hele landet. Torsdag formiddag var det fire patruljer i sving på Verma. Politibetjentene hadde tidvis kø med biler som var vinket inn etter hovedsakelig fartsovertredelser. 1330, tre timer etter at kontrollen var i gang, var det allerede nærmere 40 biler som var vinket inn. Fire av disse fikk beslaglagt førerkortet sitt.