Fannefjordtunnelen opna igjen etter over seks timar

Nyheter

Vegvesenet Midt-Noreg meldte tirsdag ettermiddag klokka 15.16 at Fannefjordtunnelen på fylkesveg 64 var stengd på grunn av ein traktor med oljelekasje.

På Twitter fortalde Vegvesenet at dei iverksatte ledebilkøyring gjennom tunnelen.

Klokka 18.09 meldte Vegtrafikksentralen at det var satt i verk opprydningsarbeid i tunnelen, og at det difor var kolonnekøyring for tyngre køyretøy. Det var omkøyring for personbilar.

Først klokka 21.26 var oppryddinga ferdig og tunnelen opna for normal trafikk.

Det var tidlegare tirsdag meldt om lange køar på begge sidene av tunnelen.