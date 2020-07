Dødssjuke Isabella (2) ble tilbudt sjukeheimsplass som avlastning i sommer: – Ikke aktuelt, sier foreldrene

I over ett år har foreldrene Lars Kyllo og Ragnhild Halsten kjempet mot Hustadvika kommune for få et fullverdig tilbud til datteren. I sommer er hun tilbud avlastningsplass på sjukeheimen i Elnesvågen.