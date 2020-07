Fjellfestivalstart med koronatilpasninger til uka

Nyheter

– Vi tenkte tidlig at av alle festivaler, så er i alle fall vår en som sannsynligvis vil kunne gjennomføres, forteller Solrun Sylte. Men hun innrømmer at det gikk noen få uker fra de storøyde så statsministeren fortelle at landet stenger ned med intens følging av pressekonferanser til de landet på det. Søndag er det åpning av festivalen som vanligvis har 150 arrangement spredd over hele Rauma ei hel uke.