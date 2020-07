Nyheter

Valgskred for Putin

Da 99 prosent av stemmene var talt opp, hadde 78 prosent stemt ja for grunnlovsendringen som gjør at Russlands president Vladimir Putin kan sitte ved makten fram til 2036. Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass var valgdeltakelsen på 65 prosent.

Dermed kan Putin gå forbi Josef Stalin og bli den som har sittet lengst ved makten i Sovjetunionen eller Russland. Putin ble statsminister tilbake i 1999, og han har styrt siden. Stalin satt i drøye 29 år.

Bok fra Trumps niese blir likevel gitt ut

En ankedomstol i New York har besluttet at forlaget får trykke og distribuere det som skal være en avslørende bok skrevet av Donald Trumps niese Mary Trump.

Utgivelsen ble opprinnelig stoppet på grunn av en taushetspliktavtale presidentens niese underskrev i 2001. Bokas tittel er «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man».

Over 50.000 nye koronasmittede i USA

USA registrerte onsdag 50.647 nye tilfeller av koronasmitte, viser tall fra Worldometers. Det er den største daglige økningen siden pandemien brøt ut i landet.

Til sammen er 2.778.500 amerikanere smittet av koronaviruset. Hele 130.789 har dødd av eller med koronaviruset, og det ble siste døgn meldt om 667 nye dødsfall.

8.902 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 15

Det var ved midnatt registrert 8.902 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 15 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 36 tilfeller.