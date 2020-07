Beboere reagerer: – Ser ingen fordeler

Nyheter

– Dette kom veldig brått på. Det minste fylkeskommunen kunne gjort er å gitt beskjed på forhånd, sier Charlotte Langset, styreleder i Kviltorp vel. Langset er selv mor til tre, hvor to av barna går på Kviltorp skole. Hun er fortvilet over at fylkeskommunen ikke har kommet med informasjon på forhånd. Hele styret i Kviltorp vel er enige i at veien har blitt forkjørsvei, og at det ikke er kommet informasjon om endringen kan føre til ulykker.