Nye hurtige aluminiumsbåter fra Hukkelberg Boats

Denne serien omfatter nå modeller fra størrelsen 8 til 11 meter. Båtene er utviklet med basis i det velutprøvde og noe større Flying Fish X skroget.

– Det fleksible designet gir mulighet for å utruste FF båtene med et bredt spekter av utstyr for å løse oppgaver innen alt fra dykking til personbefordring. Felles for alle anvendelsesområdene er at FF båtene gir mannskapet en sikker, stabil og robust arbeidsplass enten det er snakk om ROV inspeksjoner, patruljeoppdrag eller oppgaver innen søk, redning og ambulansetjeneste, skriver selskapet i en pressemelding.

Flying Fish Z tilbys i dag med to skrogutgaver, begge i aluminium, med forskjellig dekksbredde og høyde. Overbygget er laget i kompositt og kan tilpasses i lengden etter behov for innredning. Alternativt kan overbygg også bygges i aluminium. I det modulære byggesettet ligger også muligheten å utruste båtene med forskjellige fremdriftsalternativer som vannjet, hekkaggregat eller utenbordsmotor.

– Det nye er også muligheten for hybrid fremdriftslinje, for eksempel i kombinasjon med vannjet. Dette vil gi reduksjon i drivstofforbruk, utslipp og støy i tillegg til å redusere timetall og følgelig slitasje og vedlikeholdskostnader på hovedmaskineriet.

Produksjonen av båter er allerede i gang, skriver selskapet.

– Første båt av typen FF33Z MK2 er allerede under bygging og skal leveres til høsten. Båten blir utrustet for personbefordring og skal brukes i oppdrettsnæringen. Båten produseres i sin helhet ved Hukkelberg sitt verft på Aukra, står det i pressemeldingen.