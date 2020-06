Fjellklatrer skadd etter fall på Vengetind - fraktet til Trondheim

Nyheter

Onsdag formiddag ved 11.30-tida, opplyser operasjonsleder Svein Harsjøen ved Møre og Romsdal politidistrikt at fjellklatreren er hentet ned fra Vengetind, og fraktet med luftambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim.

Det var klokka 09.41 onsdag at politiet ble varslet om ei fallulykke fra fjellet i Rauma. En mann hadde vært involvert i ei klatreulykke. Mannen var en del av et turfølge, og de varslet AMK, som igjen koblet opp de andre nødetatene og luftambulansen.

Til Rbnett opplyste operasjonsleder Arild Reite at de andre i turfølget hadde tatt seg ned til mannen, og at han var våken og klar etter fallet, men at skadeomfanget foreløpig er ukjent.

