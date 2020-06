Full forvirring om kva som gjeld frå 1. juli

– Ikkje behov for autopassbrikke på ferja enno

Treng vi autopassbrikke på ferjene etter 1. juli eller fortsetter dagens ordning med skanning av skilt på ferja? Dette har mange ferjereisande i fylket lurt på. – Du treng ikkje brikke for å reise på ferjene her i fylket. Vi hasteinnførte AutoPASS då koronakrisa starta og vidarefører dagens ordning, seier prosjektleiar for AutoPASS for ferje i Statens Vegvesen, Dag Hole.