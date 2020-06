Stor koronarapport: Innbyggerne i Aukra handlet mest på nett

Nyheter

Innbyggerne i Aukra brukte hele 46 prosent mer på netthandel enn gjennomsnittsnordmannen i perioden 13. april til 31. mai, skriver Klarna i en pressemelding.

I fylket sett under ett ble det handlet akkurat like mye per innbygger som hva gjennomsnittsnordmannen gjorde i perioden. Det viser statistikk fra mer enn 7000 norske nettbutikker som benytter Klarna som betalingsløsning.

Troms og Finnmark er det fylket i Norge hvor det har blitt handlet mest per innbygger i den siste delen av april og hele mai.

Koronaperioden kan deles inn i tre klare faser

Rapporten viser at netthandelen fra mars og til og med mai kan deles inn i tre klare faser:

En hamstringsfase der salg av spesielt mat og drikke gikk kraftig opp.

«Underholdnings- og aktivitetsfasen» kom som en følge av at mange nordmenn var mye mer hjemme på grunn av de strenge koronatiltakene som ble innført midt i mars. Da opplevde Klarna en spesielt kraftig økning innenfor segmentet erotiske artikler. Kvinner økte sine kjøp i denne kategorien med hele 95 prosent fra hamstringsfasen.

Normaliseringsfasen, som begynte like etter påske og har vart frem til nå, viser spesielt en økning innenfor sesongprodukter som biltilbehør og hus og hage.

– Det er helt åpenbart at også normaliseringsfasen blir preget av koronatiltakene. Mange skal ha sommer hjemme på grunn av smittesituasjonen. Vi bruker mer penger på hus og hage og fikser bilen før bilferien. Det gjør vi i større grad enn det som er vanlige sesongsvingninger, sier Elvestad.

Mat og drikke på nett – den store kategorivinneren

Den store kategorivinneren gjennom hele koronaperioden fra 1. mars og frem til 31. mai er mat og drikke. Nordmenn handlet hele 85 prosent mer av dette enn det de gjorde før pandemien forandret hverdagen vår.

– Det finnes en hel rekke enkeltkategorier som mange har handlet på nett for første gang. Mat og drikke er i spissen blant disse. Vi tror dette vil prege netthandelen fremover. Nye kundegrupper finner nye kategorier, og netthandelen vil trolig vokse raskere enn den ellers ville ha gjort, sier Klarnas markedsdirektør, Thomas Elvestad i pressemeldingen.

Netthandelsshoppetoppen i Møre og Romsdal:

Kommune Shoppingindeks (per innbygger)* Aukra 146 Aure 126 Tingvoll 117 Smøla 113 Gjemnes 112 Stranda 110 Sunndal 110 Giske 109 Averøy 108 Molde 107 Surnadal 103 Hareid 103 Ulstein 103 Vestnes 101 Fjord 101 Herøy 101 Ørsta 101 Hustadvika 99 Rauma 99 Vanylven 99 Kristiansund 99 Volda 93 Sykkylven 93 Ålesund 92 Sula 92 Sande 90

*Indeks 100 representerer den gjennomsnittsnordmannens handling i perioden 13. april-31. mai. Et høyere eller lavere tall vise om innbyggerne i kommunen/ fylket handlet mer eller mindre per person i gjennomsnitt enn landsgjennomsnittet gjorde. Indeksen er justert i forhold til folkemengde.