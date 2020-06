RB nominert til to priser

Nyheter

Prisene blitt delt ut av Mediebedriftenes Landsforening i Oslo den 4. september.

– Vi har mottatt og gått gjennom over 550 bidrag fra store og små redaksjoner fra hele landet. Det er en imponerende mengde arbeider som er sendt inn. Man blir stolt av norske medier når man går gjennom dette, sier juryleder Trine Ohrberg i en pressemelding.

Flere klasser

Det konkurreres i en rekke klasser. Innslagene fra Romsdals Budstikke som har nådd fram er dekningen av Viking Sky-dramaet og en sportssak om frafall i idretten «Gullguttene som forsvant». Den første i kategorien Årets lokale nyhetsdekning, den andre i «Årets lokale sportsdekning».

Historien om gullguttene som forsvant I videoen over jubler Molde-juniorene etter cupfinaleseier mot Rosenborg for to år siden. I dag er hele den gylne årgangen til Molde Fotballklubb borte. Hvorfor spiller ingen på A-laget til Molde?

NY PODKAST «Innsikt»: Slik jobbet RB med Viking Sky Hva gjør du når du sitter alene på vakt og får inn melding om at et cruiseskip med 1400 passasjerer er i havsnød? Mandag 23. mars er det nøyaktig ett år siden cruiseskipet Viking Sky havnet i havsnød i Hustadvika. I den nye Podkasten «Innsikt» får du et innblikk i hvordan Romsdals Budstikke jobbet denne dagen, hvilke avgjørelser som ble tatt og hvorfor.

Har tatt priser før

Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde er både glad og stolt over at Romsdals Budstikke igjen blir lagt merke til på en positiv måte. Det er ikke første gang. Det toppet seg i 2013 da Romsdals Budstikke ble kåret til Årets avis under mediedagene i Bergen.

– Det er spennende å være med i konkurransen igjen. Vi leverte inn 5–6 bidrag, to av disse kjemper nå om priser i en av de største og mest prestisjetunge konkurranser i vår bransje, sier Ole Bjørner Loe Welde.

To drar til Oslo

I september reiser to representanter fra Romsdals Budstikke til Oslo for å være til stede under prisutdelingen, dersom ikke koronasituasjonen skulle hindre dette.

– Alle mediehus som er nominert er invitert til utdelingen og kan stille med to representanter. Vi er de eneste fra Møre og Romsdal denne gangen, så får vi se hvordan det går, sier han.

Teamarbeid

Når det gjelder de to innslagene, legger Loe Welde vekt på at begge er lokale nyheter og innhold med interesse langt utenfor eget nedslagsfelt.

– Det er sterkt av oss når de velger å nominere oss i en sak som Viking Sky med så stor nasjonal og internasjonal interesse. Da har vi gjort jobben. Saka om frafall i idretten har også interesse langt ut over vårt område. Hvorfor tok ikke unge spillere som ble norgesmestre i junior steget opp til å bli spillere på toppnivå? Det viser hvor trangt nåløyet er i fotball, sier Ole Bjørner Ole Welde.

Han understreker at disse sakene er resultat av lagarbeid, og at nomineringen betyr ny inspirasjon for alle i avishuset.

– Har dere feiret nominasjonen?

– Det ble en liten korona-vennlig kakefeiring fredag, forteller redaktøren.

