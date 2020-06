Trodde de skulle vokse videre – ble stoppet av korona

Nyheter

– Fokuset vårt nå er lønnsomhet. 2019-omsetning er den høyeste noen sinne for Axess-gruppen, og vi hadde rigget oss for videre vekst i 2020. Vi lå godt i rute – i første kvartal lå vi faktisk 25 prosent over tilsvarende kvartal i fjor. Men på grunn av korona-situasjonen har vi nå hatt en ganske kraftig rekyl.