Nå skal det bli lik sats for eiendomsskatt i hele Molde kommune

Kommunedirektør Arne Sverre Dahl i Molde foreslår at satsen for alle typer eiendomsskatt i hele Molde kommune blir på 3,6 promille fra 2023. Det er omtrent på samme nivå som for alle eiendommer i gamle Molde kommune og for boliger og fritidseiendommer i gamle Nesset. For næringseiendommer og energianlegg (vannkraft, kraftlinjer, sjøbaserte oppdrettsanlegg og masseuttak) i gamle Nesset kommune blir det en kraftig reduksjon. Her har satsen vært på maksimalnivået 7 promille, men den skal også gradvis ned til 3,6 promille om tre år.