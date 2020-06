ATK-senteret på Hustad brukt i ny svindelmetode

Nyheter

ATK er en forkortelse for Automatisk trafikkontroll og svindelen går ut på å lure folk til å tro at de har fått fartsbot.

- Publikum blir oppringt fra ukjent nummer og personen som ringer utgir seg for å være fra Politiets ATK-sentral. Det opplyses om at du har kjørt for fort og det blir videre gitt beskjed om at boten kan betales via vipps, skriver politiet på sine facebook-sider.

Politiet understreker at ATK-senteret ikke ringer fra ukjent nummer.

De understreker at det er Statens Innkrevingssentral (SI) som er ansvarlig for innkreving av boten, og at dette skjer via deres nettsider og under «Din side».

- Politiets ATK-senter vil aldri kreve inn boten, og i hvert fall ikke per vipps! legger de til.

Det var Telemarksavisa som omtalte saken først.