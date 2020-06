– Å jobbe med kompetansen er utrolig viktig

Nyheter

Folkehelseinstituttet viser til at rundt 50.000 mennesker i Norge lider av spiseforstyrrelser. Psykiater Finn Skårderud, som er direktør for Villa Sult – institutt for spiseforstyrrelser, sier at overspisingslidelse ikke er implementert som diagnose i det norske helsevesenet, og at det samla tallet for mennesker med et problematisk forhold til mat derfor er langt høgere.