Nyheter

Frist for innstilling om oljepakke

Finanskomiteen på Stortinget har frist til 4. juni med å avgi innstilling i saken om en egen krisepakke for oljenæringen. Bransjen er hardt rammet av svikt i etterspørselen og et kraftig prisfall. Årsaken er nedstengning i en rekke land og bråstopp i økonomien som følge av virusutbruddet.

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre forhandler med Ap, Sp og Frp om midlertidige endringer i skatteregimet for oljeselskapene, etter at SV tirsdag droppet ut.

Spent situasjon i USA

Situasjonen er spent i en lang rekke amerikanske storbyer etter at George Floyds død under en pågripelse har skapt kraftige reaksjoner. I en lang rekke byer er det demonstrasjoner mot politivold og rasisme.

Torsdag er det rettsmøte i Ahmaud Arbery-saken, og en dommer i Georgia skal ta stilling til hvorvidt det var nok bevis for å sikte tre menn, blant dem en tidligere politimann, for å ha skutt og drept Arbery. Drapet ble filmet og har skapt kraftige reaksjoner i USA.

WHO-møte om covid-19

Verdens helseorganisasjon (WHO) holder sin ukentlige, digitale brifing om koronaviruset.

Tirsdag ble det kjent at WHO vil gjenoppta forsøkene for å finne ut om malariamedisinen hydroksyklorokin hjelper mot covid-19. Forsøkene ble stanset for halvannen uke siden som følge av en vitenskapelig studie som tydet på at malariamedisinen ikke har positiv effekt. Tvert imot så det ut til at medikamentet kunne øke dødsrisikoen for koronapasienter.

Tiananmen-markering på Taiwan

Torsdag er det 31. år siden massakren i Beijing i 1989. Det vil avholdes minnemarkering i Taiwans hovedstad Taipei.

Hongkong er det eneste stedet på kinesisk territorium hvor det har vært mulig å avholde markeringer for studentene som ble drept mens de demonstrerte for demokrati på Den himmelske freds plass, eller Tiananmen-plassen, i Beijing. Men i år har politiet gitt avslag på søknaden om å få avholde demonstrasjon, med henvisning til fare for spredning av koronaviruset.