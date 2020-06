Vil etablere Norges mest moderne laksesenter midt i Molde

Nyheter





SalMar Farming har søkt Fiskeridirektoratet om tillatelse til å etablere visningssenteret.

Senteret vil ifølge SalMar Farming være Norges mest komplette visningsanlegg med nærhet til hele produksjonssyklusen fra stamfisk til slaktefisk.

Senteret skal plasseres midt i sentrum av Molde, i tilknytning til det planlagte Macè-senteret ved torget og sjøpromenaden. Senteret har en målsetting om å øke kunnskapen om havbruk blant både lokalbefolkning og turister, og i tillegg til å skape en ny møteplass for havbruksnæringa.

– SalMar har hele verdikjeden fra rognkorn til ferdig produkt samlet i Romsdalen, og ønsker å benytte denne unike muligheten i kombinasjon med de vakre omgivelser til å fremme havbrukets tilstedeværelse og synlighet i regionen. Vi ser på Molde som et naturlig utgangspunkt for dette. Et visningssenter i denne regionen vil være en viktig arena for formidling om havbruksnæringa, i tillegg til at det vil blir et tilskudd til de attraksjoner som finnes fra før, sier produksjonsdirektør i SalMar, Torgeir Grindskar.

Visningssenteret vil inneholde en interaktiv utstilling, i tillegg til høgteknologiske installasjoner. Senteret vil også romme et undervisningskjøkken der besøkende kan lage lakseretter og få kunnskap om laks som råvare.

Plasseringen ved sjøfronten vil gi enkel tilgang til senterets egne elektriske RIB-båter for visningsturer.

SalMar anslår at visningsentert vil få ca. 190 000 besøkende årlig, og ha fire fulltidsansatte.

– Vi har inngått flere samarbeidsavtaler med lokale aktører, deriblant Høgskolen i Molde og Romsdalsmuseet, og vil i både etableringen og drift benytte oss av flere lokale krefter og fagmiljøer forteller prosjektleder Karoline Sandberg i SalMar.

Dersom søknaden går igjennom hos Fiskeridirektoratet, og alt går etter planen vil Salmon Center Molde stå klart for publikum i slutten av 2021.