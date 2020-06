Tre personer sendt til legevakt etter ulykke

Nyheter

Politiet har opprettet sak og at førerkortet til bilføreren som kjørte på bilen foran, er beslaglagt.

Politiet meldte om ulykka klokka 17.16 mandag. Det dreie seg ifølge meldinga om en påkjørsel bakfra. – Flere personer involvert, uklart skadeomfang. Nødetatene er på veg til stedet, skrev politiet.

Møre og Romsdal 110-sentral meldte at ulykka hadde skjedd i Eidemskrysset, altså krysset vest for Elnesvågen sentrum der man tar av i retning Farstad.

I en oppdatering skriver politiet at fører og to barn er sendt til legevakt for sjekk. De satt i bilen som ble påkjørt. Det var manuell trafikkregulering på stedet, men klokka 18.14 meldte politiet at vegen var rydda og åpen for fri trafikk igjen.

Ifølge Rbnetts medarbeider på stedet var trafikken stor forbi stedet.