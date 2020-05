Unik videoløsning i Molde : – Det er som om legen er i samme rom

Nyheter

Bodil Berg Trygstad fra Hollingen har astma. Denne dagen er hun på Molde sjukehus for en undersøkelse, og deretter konsultasjon med lungelege. Først gjøres en pustetest med lungesjukepleier Cherryl Ø. Johansen.

Nå sitter Bodil og lungelege Kjersti Torgersen ansikt til ansikt. Det uvanlige er at dette skjer via et videorigg som er utviklet i Helse Møre og Romsdal.

– Jeg forstår det slik at du har noen spørsmål knyttet til astmamedikasjonen, sier legen og nevner noen konkrete legemiddel.

– Ja, jeg føler ikke at det fungerer optimalt, svarer pasienten, forklarer problemet og drøfter en mulig løsning med overlegen.

Kjersti Torgersen sier til Romsdals Budstikke at løsninga ikke egner seg i alle sammenhenger.

– Første konsultasjon med en kreftpasient, for eksempel, gjør vi ikke på video.

Klart til bruk for alle

Videomøter mellom en pasient som sitter på skjerm hjemme og en lege, har vært gjort en stund, også ved Molde sjukehus, men i liten skala. Løsningen som Bodil Berg Trygstad har vært med på å teste den siste måneden, er klart bedre.

– Jeg har tidligere snakket med fastlegen min via telefonskjerm hjemmefra. Da fikk jeg ikke følelsen av et personlig møte, som da jeg satt "ansikt til ansikt" med legen her. Dette er noe helt annet, sier hun.

– Når bildet er så stort og lyden så bra, oppleves det som om legen er i samme rom. Det er ingen reduksjon i opplevelsen i forhold til en vanlig time.

I dette tilfellet befant legen seg på et annet rom på Molde sjukehus. Men opplevelsen for pasienten ville vært den samme om spesialisten satt i Trondheim, Kristiansund eller på Rikshospitalet.

Også Georg Johnsen, klinikksjef for Molde sjukehus, er svært fornøyd etter testperioden.

– Det vi ønsker å nå ut med, er at vi nå er oppe og går med dette systemet, slik at alle pasienter dette passer for, kan få bruke denne løsningen, sier han.

Video ble internt smittevern

Videosystemet var - etter et drøyt års utviklingsarbeid - klart til bruk for pasienter i Romsdal i starten av mars. Poenget var at disse skulle få møte spesialistene ved St. Olavs via skjerm for enkle kontroller, og slik slippe reisa til Trondheim. Men så kom korona, og prosjektet kom ikke ut av startgropa.

Men om korona stanset den første planen, ble viruset samtidig en kraftig motor for å få tatt i bruk løsninga likevel: som smitteverntiltak internt på Molde sjukehus.

For etter nærmest full stopp ved landets sjukehus i midten av mars, ville man ganske snart begynne å ta inn pasienter igjen. Men hvordan da hindre smitte? På noen fagfelt har sjukehuset bare en eller to spesialister. Ble disse smittet eller mistenkt smittet, kunne hele fagfeltet bli satt ut av spill.

Liv Unni Johannessen var pådriver for å bruke utstyret internt, som smitteverntiltak.

Seksjonslederen ved medisinsk poliklinikk hentet den ubrukte skjermen på nevrologisk avdeling, kontaktet innovasjonsrådgiver Christer Jensen, og eget rom med utstyret ble rigget på medisinsk avdeling. Slik har sjukehuset fått til møter mellom pasienter og behandlere internt på sjukehuset – uten smitterisiko.

Kan erstatte tusenvis av reiser

Men nå er altså tiden kommet for også bruke systemet slik det var tenkt: til møter mellom pasienter i Romsdal og spesialister ved andre sjukehus.

Hvert år reiser f eks 20.000 pasienter fra Helse Møre og Romsdal til St. Olavs. 10.000 av disse er kontroller. Johannessen sier:

– Mange drar til Trondheim for enkle undersøkelser som godt kan gjøres her, og deretter en kort samtale med spesialist. Slike reiser er godt egnet til å erstattes av video. Vi tar blodprøvene eller bildene her, så får pasienten snakke med legen via videoriggen.

Pasient Berg Trygstad gir eksempel: – En gang jeg hadde avtale i Kristiansund, tok samtalen med legen fem minutt. Jeg husker jeg tenkte at «dette har jeg brukt hele dagen på». Med videoløsning sparer alle parter tid og penger, også arbeidsgivere.

Hva er spesielt?

Skypemøter og lignende mellom pasienter og behandlere har vært brukt en stund. Hva er da spesielt med løsninga på Molde sjukehus, bortsett fra stor skjerm? Johannessen forklarer:

– Videoriggen kan være godt alternativ for dem som ikke mestrer teknologien på smarttelefon eller nettbrett. Det kan gjelde eldre som samtidig har størst utfordring med å reise langt.

Med videoløsninga kan også flere være med i møter. F eks kan behandlere ved Molde sjukehus kobles til felles konsultasjon med pasient og behandler på et annet sjukehus, eller med fastlege.

PS: Helsemyndighetene har lenge villet at helsetjenestene skal bruke mer videoløsninger og annen teknologi. Koronaviruset har satt fart i dette i hele landet, også i Møre og Romsdal, der adm. dir. Bakke har vært pådriver. Undersøkelser viser at pasientene er godt fornøyd med løsningene.