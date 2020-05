Nyheter

Nytt forsøk på historisk SpaceX-oppskyting

SpaceX' bemannede oppskyting til romstasjonen ISS ble avblåst onsdag da det gjensto et drøyt kvarter, på grunn av dårlig vær. Lørdag gjøres det et nytt forsøk kl. 21.22, som er lørdag morgen lokal tid.

Fordi det kan bli dårlig vær nok en gang er det allerede satt opp tid for oppskyting også søndag. En endelig avgjørelse om SpaceXs oppskyting blir først tatt etter at man har vurdert værmeldingen lørdag morgen, altså rett før oppskytingen, sa NASA-sjef Jim Bridenstine fredag.

Norsk litteraturfestival

Den 26. utgaven av Norsk Litteraturfestival har måttet tenke nytt når den går av stabelen i helga. De mange forfatterne som skulle komme, fra land som Spania, Sverige, Argentina, Tyskland, Mexico og USA, kommer ikke, ei heller store folkemengder.

Arrangementene er gått over til digitale plattformer, og forfattere og publikum kan nyte festivalen via NRK på TV, radio og nett, samt på litteraturfestivalens nettside.

Carlsen mot Nakamura i tredje semifinale

Hikaru Nakamura var i fyr og flamme fredag etter å ha utlignet til 1-1 i den andre kampen i Rapid Challenge-semifinalen mot Magnus Carlsen.

Magnus Carlsen hadde ingen problemer med å beseire Hikaru Nakamura i den første semifinalen med overbevisende 3-0. I den andre semifinalen vant imidlertid Nakamura 2,5-1,5, noe som betyr en tredje og avgjørende semifinale lørdag.

Balkongteater under festspillene i Bergen

Balkongen er koronatidens kommunikasjonsarena.

​Det synges, proklameres, musiseres og applauderes over lave sko og høye rekkverk fra balkonger rundt om i hele verden. OiOi i Bergen vil flytte skuespillerne fra scenen til teaterhusets nye kontaktpunkt med samfunnet – balkongen klokka 12 i dag – for å gjøre det de har kommet til jorden for å gjøre; speile og formidle verden på en måte som gjør at vi ser den med nye øyne.