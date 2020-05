Nyheter

Demonstrasjoner over hele USA etter politivold

Protester pågår over hele USA etter at en ubevæpnet svart mann døde etter en voldsom pågripelse i Minneapolis i forrige uke.

Det hvite hus måtte stenges av, CNNs hovedkvarters inngangsparti er vandalisert og politiet angripes i flere storbyer. Det er meldt om demonstrasjoner blant annet i Washington, California, Georgia, Kentucky, New York og Wisconsin.

Demonstrantene bryter portforbud i Minneapolis

Innbyggerne i Minneapolis ignorerte fredag ordfører Jacob Freys portforbud. Samtidig som portforbudet trådte i kraft klokka 20 marsjerte tusenvis i gatene. De omringet en politistasjon i byen mens de sang og krevde at politiet må stå til ansvar og ropte «Si navnet hans: George Floyd!".

Dødsfallet til afroamerikanske George Floyd i Minneapolis har ført til omfattende demonstrasjoner i delstaten Minnesota og i flere andre amerikanske delstater og byer.

Flere covid-dødsfall i Brasil enn i Spania

Fredag passerte Brasil Spania i antall registrerte dødsfall hos personer med diagnosen covid-19. Det er nesten 28.000 koronadødsfall i Brasil nå.

Kun USA, Storbritannia, Italia og Frankrike har registrert flere dødsfall relatert til koronaviruset. Det er trolig ikke lenge før Brasil passerer Frankrike også.

Tung dag i Hongkong etter Trumps tiltak mot Kina

Det amerikanske handelskammeret i Hongkong kaller det «en trist dag» lørdag etter at Donald Trump fredag kunngjorde tiltak rettet mot Kina og at USA trekker seg fra WHO.

– Dette er et følelsesladet øyeblikk for amerikanere i Hongkong, og det vil ta selskaper og familier en stund å ta konsekvensene inn over seg, sa AmCham-president Tara Joseph i en uttalelse, ifølge Reuters.

Muslimsk fredagsbønn i Hagia Sofia

Fredag ble museet Hagia Sofia i Istanbul, som tidligere har vært både katedral og moské, benyttet til muslimsk bønn i anledningen markeringen av årsdagen for Det osmanske rikets erobring av Konstantinopel.

Bruken av Hagia Sofia har vært svært omdiskutert i Tyrkia. Blant annet tok president Recep Tayyip Erdogan i et TV-intervju i fjor til orde for å endre statusen til bygget til moské.

Mann omkom i MC-ulykke i Skien

En motorsyklist i 60-årene er død etter å ha blitt funnet av en forbipasserende etter en utforkjøring i Skien fredag kveld. Ulykken skjedde i en 70- eller 80-sone i Gjærumveien og ble meldt ved 21-tiden.

Det var ingen vitner til ulykken, men åstedet skal undersøkes av politiets krimteknikere og statens ulykkesgruppe.