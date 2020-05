Nyheter

Det oppdaterte varselet på varsom.no forteller at det er betydelig snøskredfare i romsdalsfjella denne helga. «Våte snøskred kan løsne av seg selv. Unngå derfor utløps- og utløsningsområder. Vær obs på skavlbrudd og glideskred», heter det i varselet.

Skal du ut på ski, bør rådene fra varsom.no legges til grunn for rutevalget:

– Unngå ferdsel i bratt terreng med løs, våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng, heter det fra varsom.no.

Unngå også opphold i og nedenfor heng med glidesprekker, oppfordrer varsom.no.

«Vedvarende høy døgntemperatur fører til økt snøsmelting og økende vanninnhold i snøen. Glideskred er svært vanskelig å forutse, men faren er økende, spesielt der det allerede er synlige sigesprekker. Høyt til fjells der det fremdeles er lagdeling i snøen, vil smeltevann kunne hope seg opp innad i snøen og gi naturlig utløste våte flakskred. Det vil også være stor fare for våte løssnøskred og skavlbrudd er sannsynlig. Faren for alle typer våte skred, avhenger av flere faktorer som graden av vannmetning, utlufting av snødekket ved klarvær om natten og om det blir nattefrost eller ikke. I og med at vi er inne i en krevende periode for å kunne forutsi skredfaren, oppfordres det til konservative veivalg og god turplanlegging», heter det på varsom.no.