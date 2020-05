Skadet seg i via ferrataen på Åndalsnes

Nyheter

Siste klokka 22.20: Rbnetts medarbeider Richard Nergaard følger de som skjer i fjellsida og opplyser at to redningsmenn er nede hos den skadde. Et Sea king-hilikopter har overtatt redninsaksjonen som pågår 300 meter oppe i fjellsida.

Klokka 22.30 opplyser Nergaard at er redningsmann nummer tre nede hos den skadde, som nå løftes ut fra skadestedet og opp i helikopteret.

Nå gjenstår det å heise ut de siste to redningsmennene.

Klokka 22.35 har helikopteret returnert og landet ved Øran stadion. En redningsmann og noe utstyr er igjen på fjellhylla.

Klokka 22.45 er aksjonen avslutta. Den siste redningsmannen klatret opp via via ferrataen.

– Det har vært et uhell, og så vidt vi vet, er det et tau som har røket. Men han har sendt meg melding om at de er like hele. Det ser ut til å ha gått bra, sier daglig leder Ivar Brennhovd ved Norsk Tindesenter til Åndalsnes Avis.

Politiet fikk melding klokka 21.11.

Et ambulansehelikopter er i ferd med å hente ut en person i forbindelse med en arbeidsulykke i via ferrataen i Nesaksla på Åndalsnes torsdag kveld. Vedkommende ligger på en fjellhylle, opplyser politiet. Skadeomfanget er ukjent.

Til Åndalsnes Avis sier operasjonsleder Tove Anita Asp at det dreier seg om en mann 50-åra.

– Aksjonen koordineres av AMK. Men ettersom det er ei arbeidsulykke, så kobles politiet inn, sier Asp.

Et øyenvitne sier til Rbnett klokka 21.55 at helikopteret nå letter fra Øran, trolig for å gjøre et nytt forsøk på å hente ned den skadde.

Via ferrata er en «jernsti» eller «klatresti» som er montert i fjellsida. Via ferrataen på Åndalsnes ble landskjent via Kompani Lauritzen på TV2.

