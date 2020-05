Alt blir bra – eller?

Nyheter

For hvor mye elendighet tåler vi, egentlig? Her skal vi ikke bare ha den heftigste nedstengningen siden krigen, avlyse alle ferier, og sitte på hjemmekontor i snart ti uker med dertil ødelagt rygg på grunn av elendig ergonomi. For ikke å nevne de stadig trangere bukselinningene på grunn av konstant trøstespising (jo, jeg kan tillate meg en bit til av dette, for hva annet er lov akkurat nå?). Og så skal vi altså snø ned helt fram til nasjonaldagen i tillegg? Nok var nok nå!