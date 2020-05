Til sjukehus etter ulykke med to motorsykler

Nyheter

Nødetatene rykket ved 0130-tida natt til torsdag ut etter melding om trafikkulykke Røssøyvågen på Gossen i Aukra.

- To unge menn på hver sin lette motorsykkel kom lettere til skade da de kjørte inn i hverandre, opplyser politiet på sin twitter-logg.

De skadde ble fraktet til sjukehus for undersøkelse og behandling, ifølge politiet.

Borge Amdam ved politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal opplyser torsdag formiddag til Rbnett at de involverte pådro seg bruddskader i sammenstøtet, men at det ikke er snakk om alvorlig skade. De skadde er gutter midt i tenårene, ifølge politiet.

- Det ble forklart at de kjørte inn i hverandre da de prøvde å unngå et hjortedyr i vegen, sier Amdam.

Han opplyser at det rutinemessig blir opprettet sak, som alltid når det er snakk om personskade.