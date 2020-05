Kjørte for fort - fikk seks prikker

Nyheter

Mannen på rundt 20 år har hatt førerkortet i under to år, men det forhindret han ikke fra å gi gass godt over fartsgrensa langs E 136 oppover Romsdalen. Ved Romsdalshorn kjørte han inn i UP sin fartskontroll i 110 kilometer i timen. Dermed blir han 8500 kroner fattigere, og må tåle seks prikker -dobbel belastning – siden han fortsatt har førerkortet på prøve.

I alt ble det registrert 10 fartsovertredelser under kontrollen mellom klokka 10.30 og 13.20 mandag.

På samme tid hadde UP også kontroll på fylkesveg 64, på Nesstranda ved Isfjorden. Her ble det gitt 13 forenkla forelegg for fart, og ett for ulovlig mobilbruk under kjøring. Høgeste hastighet som ble målt her var 99 kilometer i timen i 80-sonen. Det kostet bilføreren 4700 kroner og to prikker i førerkortet.

Prisen for å snakke i mobilen ble 1700 kroner og to prikker.