Halvert kapasitet på kollektiv transport foran gjenåpninga av skolene: – Stor utfordring

Nyheter

Før helga ble det klart at de videregående skolene skal gjenåpnes i løpet av denne uka. Fra nasjonalt hold har det blitt lagt til rette for at hver enkelt skole og kommune selv kan bestemme i hvilken kapasitet gjenåpninga skal foregå. Både ved Romsdal og Molde videregående skole har man mandag planleggingsdag for lærerne, før de gradvis åpner opp fra og med i morgen.