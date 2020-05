Seks personer involvert i trafikkulykke på Fræneidet natt til søndag

Nyheter

Natt til søndag rykket nødetatene ut til ei trafikkulykke på Fræneidet i Hustadvika. En bil hadde kjørt av vegen, rulla rundt og havnet på taket. Seks personer var involvert i ulykka.

Operasjonsleder Tove Anita Asp ved Møre og Romsdal politidistrikt, forteller at det ikke står noe om overlast i bilen, og at den da var registrert for så mange passasjerer.

– En person skal ha slått hodet i frontruta, og to personer ble sjekket av ambulanse på stedet. Til slutt ble tre personer kjørt til sjukehuset og tre til legevakta, forteller hun.

Det skal ha vært snø og glatt vegbane på stedet.

Høy musikk på Retiro

Natt til søndag kjørte politiet i Molde til Retiro på et oppdrag. Det var meldt om støy fra en russebuss. De fikk pålegg om å skru av musikken, og dro da fra stedet.

– En person ble også tatt med til drukkenskapsarresten etter ordensforstyrrelse. Han ble anmeldt for forholdet, forteller operasjonslederen.

To mistenkt for fyllekjøring

En mann i 30-åra på Åndalsnes ble siktet for promillekjøring natt til søndag. Han ble tatt med til blodprøvetaking. Førerkortet ble beslaglagt.

Politiet stanset også en mann i 20-åra i Molde natt til søndag. Også han ble siktet for promillekjøring. Han ble tatt med til blodprøvetaking og fikk førerkortet sitt beslaglagt.