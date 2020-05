Det blir friluftsliv-skole i år også: – Kanskje trengs det mer enn noen gang?

Nyheter

Hver sommer deltar rundt 200 barn på ulike tilbud i MOI sin friluftslivskole. Der får de blant annet oppleve ulike aktiviteter i marka, på fjellet, på vannet og på sjøen. I år har var det ei stund usikkert om tilbudet lot seg gjennomføre, men styret i MOI friluftslivskole vurderer situasjonen slik at det blir friluftslivskole innenfor de gjeldende retningslinjene for smittevern. Mandag 11. mai klokka 10.00 åpner påmeldingen.

– Selvsagt blir årets friluftslivskole litt spesiell, og vi må tilpasse opplegget vårt. Men vi vil ha gode rutiner for hygiene, og siden skolen foregår utendørs, er det lett å tilpasse tilbudet. Det er mye vi kan få til, sier Sissel Hol, som uttaler seg på vegne av styret i MOI friluftslivskole.

Hun forteller at de er veldig glade for å kunne arrangere det populære tilbudet for barn og unge i år også.

– Gruppene kommer til å bli litt mindre enn vanlig og de vil bli fordelt blant de dyktige instruktørene våre, sier hun.

MOI Friluftslivskole informerte først om friluftslivskolen i ei pressemelding. Der skriv de at skolen akkurat i år kanskje trengs mer enn noen gang.

– Det er et tilbud om spennende og lærerike opplevelser sammen med nye og gamle venner. MOI håper i alle fall at barn og unge også denne sommeren vil delta på skolen. Vi har tilbud for barn fra åtte år og oppover. Alt foregår i den nære naturen, under kyndig veiledning fra våre erfarne ledere, skriver de.