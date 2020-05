Redusert kapasitet på skolebussen

Nyheter

I neste uke starter skolene opp igjen, men som følge av smitteverntiltak, vil skolebussene kun ha plass til halvparten av passasjerene de har til vanlig. Det opplyser Møre og Romsdal fylkeskommune via ei pressemelding.

Elevene må sitte med en meters avstand fra hverandre og på oppmerkede sitte- eller ståplasser.

– Vi oppfordrer derfor de som kan til å gå eller sykle til skolen. Å bli kjørt av foreldre er ei annen løsning, sier Arild Fuglseth, samferdselsdirektør i Møre og Romsdal fylkeskommune.

I nasjonale retningslinjer står det at elevene, der det er mulig, ikke skal bruke offentlig transport, med mindre de ikke har andre alternativ.

– Det kan dessverre oppstå situasjoner der bussen må avvise elever. Det som uroer oss er at vi kan sette elever og sjåfører i en vanskelig situasjon, der en enten må bryte smittevern eller la elever stå igjen på holdeplassen og ikke komme seg på skolen. Dette må vi unngå, sier Fuglseth.

Han forteller at det ikke er mulig å sette inn ekstra busser for å dekke skoleskyssbehovet. Fuglseth håper foreldre og elever tilpasser seg situasjonen.

– Med de smittevernreglene vi må ta hensyn til vil vi mangle rundt 300 busser, dersom alle elevene med skoleskyssrett skal ha et tilbud. Det er ikke mulig i dag. Som en del av den kollektive smitteverndugnaden, ber vi elevene om å ha forståelse for at det nå kan være plassproblem og for at det kan ta tid å løse dette, sier han.

For å blant annet ta hensyn til smittevernreglene, samt å sikre et trygt og godt skoleskysstilbud, har fylkeskommunen lagt opp til at de offentlige videregående skolene ikke skal ta i mot mer enn inntil 50 prosent av elevene hver dag. Elevene i videregående skole skal da veksle mellom å møte på skolen og ha digital undervisning hjemme.