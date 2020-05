En svært hyggelig dekkhistorie

Nyheter

MOLDE: Tipset fra Dekkservice AS i Årødalen gikk ut på at de i år ikke fikk inn utenlandske sesongarbeidere til den ekstremt travle dekkskiftesesongen som fortsatt pågår for fullt. I hele april og mai er det full guffe hos lokale dekkforhandlere. Fylkets største dekkforhandler har vært helt avhengig av superdyktige dekkfagfolk fra Litauen for å dekke behovet. Uten hadde man nærmest vært helt på felgen.