Molde Fjordstuer har åpnet dørene igjen: - Litt rolig start, men det ser lovende ut

Hotellsjef Roy Heggdal forteller at det først og fremst er forretningstrafikk i mai, men at det har kommet mange forespørsler for sommermånedene. - I år har vi en unik mulighet til å oppleve Norge uten å måtte stampe i kø, sier han.