Sjøsetter spektakulært 17. maitog 

Nyheter

HØGSET: Viruset setter en stopper for omtrent all tradisjonell 17. mai-feiring. Over hele landet må det tenkes nytt på nasjonaldagen. I Gjemnes er et veldig annerledes 17. maitog under oppseiling. Bokstavelig talt. Det var tidligere fylkesordfører Ole E. Øverland som først kom opp med ideen om et flaggsmykket båttog fra småbåthavn til småbåthavn i Gjemnes.