(Åndalsnes Avis) Forrige lørdag dro Nils Hole for å se på Setnesfonna som hadde rast ut tidligere i uka. Her fant han snøen forma som kuler på størrelse med fotballer. Da vi snakka med han lurte han på om noen hadde sett noe liknende og hvordan det kunne ha oppstått. Tore Humstad i Norsk skredfaglig forening kommer her med en mulig forklaring.