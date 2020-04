Farstad uaktuell til stortingsliste

Nyheter

MOLDE: Pål Farstad fra Kristiansund var Venstres eneste stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal i perioden 2013-2017. Ved siste valg nådde ikke Venstre opp til en plass på Mørebenken. Pål Farstad er ikke aktuell når partiet skal sette opp liste foran stortingsvalget høsten 2021. Det har han meldt fra om til Heidi Hogset, som er leder av nominasjonsnemnda.

– Jeg vil med dette melde at jeg ikke er aktuell som kandidat til stortingsvalget 2021. Dette ønsker jeg å formidle nå fordi jeg har fått noen spørsmål både eksternt og internt i partiet om jeg stiller meg til disposisjon på nytt, og fordi det nå er sendt ut skriv om nominasjon fra valgnemnda til venstremedlemmer/lokallag, skriver Pål Farstad til Heidi Hogset.

– Jeg takker for at jeg ved de to siste stortingsvalgene fikk æren av å ha Venstres topplass i Møre og Romsdal, hvorav det ene valget ga oss stortingsplass, legger han til.

Pål Farstad var toppkandidaten for Venstre ved fylkestingsvalget i fjor høst. Han fikk plass i fylkestinget, og ble under forhandlingene om posisjoner tildelt en av de 13 plassene i fylkesutvalget. Han er nå heltidspolitiker i fylkespolitikken i Møre og Romsdal. Farstad er også medlem av representantskapet i Norges Bank.