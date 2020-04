Fylkestinget satte både Trollstigen og Eikesdalsvegen øverst blant rassikringstiltak

Nyheter

RAUMA/EIKESDAL: Striden om hvilket rassikringsprosjekt som skal stå øverst på lista, løste fylkestinget ved å dele rassikringsprosjektene inn i to: Ei liste for store rassikringsprosjekt, og ei liste for mindre rassikringsprosjekt. Trollstigen er satt på topp blant store prosjekt, mens Ågothammaren på Eikesdalsvegen er satt på 1. plass blant mindre rassikringsprosjekt.