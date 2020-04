Overleverte ny dykkerbåt

Nyheter

Rørvikfirmaet KB-Gruppen kom i påsken til Aukra for å hente sin nye dykkerbåt fra Hukkelberg Boats. Båten som har fått navnet «KB Floing», er utstyrt for å kunne utføre dykkeroperasjoner mot oppdrettsnæringen, opplyser Hukkelberg i en pressemelding.

«KB FLOING» er utstyrt med fullintegrert dykkersystem fra Safe Air Diving; en stor flaskebank i lettvekts komposittmateriale om bord, samt DMS monitoreringssystem og avanserte videosystem som gjør det lettere og mer effektivt å lage inspeksjonsrapporter til sluttkunder.

- Gjennomtenkte løsninger og et godt arbeidsmiljø for dykkeleder og dykkere har vært hovedfokus under utformingen av denne båten, og bidrar til at alle om bord kan jobbe sikkert og effektivt, sier Øyvind Hukkelberg i Hukkelberg Boats.

- Vi er veldig imponert over den kvaliteten vi får fra Hukkelberg. De er kjent i bransjen for å lage robuste arbeidsbåter med svært gode sjøegenskaper. I tillegg har de spisskompetanse på design og produksjon av dykkerbåter, og det er derfor lett for oss som undervannsentreprenør å diskutere behov og løsninger med teamet hos Hukkelberg, sier Ola Krystad i KB-Gruppen.

Båten er bygget med samme design som Hukkelberg sine velutprøvde FRDC Fast Rescue Daughter Craft. Denne typen skrog er i bruk på offshore installasjoner verden over. Redningsselskapet har også flere skøyter av denne typen i tjeneste langs norskekysten. I likhet med en standard FRDC har også «KB FLOING» ettpunkts-løft, men er i tillegg utstyrt med flush dekk. Dette gjør båten lett å løfte opp for rengjøring og desinfeksjon mellom oppdrag.

«KB FLOING» er nå på plass i Rørvik og i full aktivitet ute hos KB-Gruppen sine kunder langs kysten, heter det i pressemeldingen.