Opphever forelegget til kristiansunder

Nyheter

I stedet vil det bli skrevet ut et nytt forelegg til mannen.

Mannen i 50-årene fikk boten for to brudd på karantenebestemmelsene i smittevernloven.

Mannen kom hjem fra England 15. mars og skulle ha gått i karantene for 14 dager, men møtte på arbeid 21. mars. Noen dager etter hadde han influensasymptomer og møtte opp på et legesenter for testing av smitte.

Testen skal ha påvist Covid-19 symptomer. At han møtte opp på legesenteret medførte at lege og personale ved legesenteret måtte i karantene sammen med flere pasienter. Legen samt to personer han utførte arbeid for den 21. mars har i ettertid testet positivt for smitte, meldte politiet.

Politiet meldte først at mannen vedtok forelegget. I ettertid har mannen trukket tilbake vedtakelsen av forelegget. Ifølge politiet erkjenner han bare ett brudd på karantenebestemmelsene. Undersøkelser støtter mannens versjon, melder politiet. Forelegget på 40.000 kroner er derfor trukket tilbake.

– Det vil bli utskrevet et nytt forelegg for én overtredelse av karantenebestemmelsene, sier politiinspektør Yngve Skovly i Møre og Romsdal politidistrikt til Tidens Krav.