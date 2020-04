Nå kuttes det enda mer i kollektivtilbud- folk må sjøl sjekke når bussen går

Nyheter

Fram viser til at myndighetene 7. april vedtok å forlenge koronatiltakene etter påske.

- Vi har nå fått en god del erfaringer gjennom om lag en måned med koronatiltak. Vi ser at tallet på reisende er svært lavt, og må derfor tilpasse tilbudet ytterligere fra 14. april, opplyser Jesper Wiig, seksjonsleder for drift i Fram i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Kuttet 25 prosent

Til Rbnett sier Wiig at etter at skolene ble stengt, ble kollektivtilbudet i fylket redusert med ca. 25 prosent.

Etter det har bruken av kollektivtilbud i fylket fortsatt å falle.

– Det har vært et veldig stort passasjerbortfall. Omtrent som å skru av en bryter, sier Jesper Wiig.

Kutt i hele fylket

Kutt i Frams rutetilbud gjelder i hele fylket og både for buss, hurtigbåt og ferje. Seksjonslederen forklarer at de fleste bussene fra 14. april vil kjøre med tilbud som normalt gjelder for sommer og skolefri.

For hurtigbåten Molde-Vestnes-Sekken vil avgangene fra Molde i perioden mellom klokka 07.50 og kl. 15.30 bli innstilt.

For ferje vil det i tillegg til reduksjonene som allerede gjelder, i Romsdal bli færre avganger på Solholmen-Mordalsvågen og Aukra - Hollingsholmen.

Sjekk sjøl

Folk må fra torsdag gå inn på Frammr.no og sjekke nye rutetider.

Wiig anslår at det med de nye endringene for kollektivtilbudet fra 14. april, betyr en reduksjon på ca en tredel av normalt tilbud.

– Hvor lenge vil de nye endringene gjelde?

– Vi vurderer fortløpende. Når 1.- 4. trinn skal starte på skolen igjen 27. april, må vi ta opp igjen busstilbudet. Vi kommer med ny info før den tid, forsikrer Jesper Wiig.