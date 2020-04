– Det er de ansatte som tar støyten

Før koronakrisa hadde hotellmannen Torgeir Silseth over 16.000 ansatte under vingene sine. Nå er over 7.000 permittert eller sagt opp. - Det verste oppi krisa er alle menneskene som blir permittert og står uten arbeid, sier Silseth. Det er likevel håp i sikte, mener han.