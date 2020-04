Koronakrisen er tøff for folk med tvangslidelser - nå tilbyr Knausensenteret hjelp

Tenk deg at du går rundt og er redd for å bli smittet av en sjukdom, som du igjen kan smitte andre med. Det er påtrengende, ubehagelige tanker. For å bli kvitt dem, vasker du hendene mange ganger om dagen. Det blir et ritual som fjerner ubehaget.