- Det er flott at vi kan vere sosiale på nett. Men nokre konsekvensar bør ein passe opp for

Nyheter

– Vi menneske er sosiale vesen; å møtast ansikt til ansikt er klart best, sett i relasjonsperspektiv. Men vi er også svært fleksible, og kan tilpasse oss nest best-løysingar, det er situasjonen no eit godt døme på. Det seier Oddny Rød, klinisk sosionom som har jobba mykje med temaet Internett og sosiale medium i relasjonsperspektiv. Ho er tilsett i Bufetat ved familievernkontoret i Molde. Når stadig fleire no bruker nettet enda meir enn vanleg, ser ho både fordeler og utfordringar.