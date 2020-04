Norske turisthytter går en stille påske i møte

Nyheter

Marius Haugaløkken er vertskap på Gjendesheim turisthytte, øst i Jotunheimen. Han forteller at dørene har vært stengt siden 16. mars.

– Det er synd, for det er virkelig fine forhold i fjellet nå. Vi håper at vi kan åpne til sommeren, men har akseptert at vinteren er gått tapt. Det er trist, sier han.

Har tatt grep

De har kuttet i de kostnadene som kan kuttes, blant annet ved å permittere hele vinterens arbeidsstab på seks personer. Haugaløkken sier de har mistet rundt 1.400 overnattingsdøgn i mars og april, i tillegg til å ha avlyst flere kurs, samlinger og fellesturer.

– Jeg tør ikke tenke på hvor mye vi taper på dette, jeg venter på de endelige kompensasjonsordningene. Men det blir stygt, sier Haugaløkken.

Han legger til at de støtteordningene som har kommet så langt, ikke hjelper all verden.

Det er lov å dra på tur

Hytteglade nordmenn har gått langt for å kunne være på fjellet uten å bryte hytteforbudet. I slutten av mars fortalte kommuneoverlegen i Øyer om at noen hytteeiere ville endre bostedsadresse til hytta, mens andre hadde bestilt rom på hotell. På grunn av dette ble Scandic Hafjell pålagt å stenge.

Den Norske Turistforening oppfordrer folk som føler at de må komme seg ut i friluft, til å overnatte i telt eller hengekøye. De har også delt « friluftslivets koronavettregler » på sine nettsider.