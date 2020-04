Nyheter

I helga skulle det vært seriestart. Molde Fotballklubb skulle reist til Oslo for å møte Vålerenga. For mange er avspark et av de sikreste vårtegnene. Slik er det ikke i år. Ute snør det. MFK-spillerne er tilbake i vinterkalde Akerhallen der de trener i grupper på maksimalt fem personer. Ingen vet når fotballsesongen starter. For fotballen føles det nesten som om vi er i januar, at oppkjøringen knapt har begynt. Det blir en annerledes vår. Det er riktig. En vår der helse og omsorg for hverandre kommer først. Fotball er ikke det viktigste.