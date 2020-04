– Redd for hva vi våkner opp til

Nyheter

Hustadvika-ordfører Tove Henøen besøker et folketomt Bølgen kjøpesenter i Elnesvågen. Senteret, som er en helt avgjørende del av kommunens planer for å videreutvikle Elnesvågen til å bli et sentrum og drivende kraft i den nye kommunen, sliter tungt i koronakrisen. Butikker er stengt og det er langt, langt mellom kundene i de butikkene som fortsatt er åpne. Henøen frykter hva som venter når smittefaren er over og samfunnet skal tilbake til det normale.