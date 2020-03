Mister 35 millioner i omsetning hver måned, men:

Brunvoll godt rustet for lang koronakrise

Brunvoll AS startet 2019 med negative tall, men snudde til et solid overskudd. Så kom korona-krisen. – 60-70 prosent av omsetningen i vårt ettermarked forsvant mer eller mindre over natta, sier konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal til Romsdals Budstikke.