Nye sjukehustegninger – mener rimeligere løsning er en forbedring

Usikker på om de klarer å gjøre sjukehuset billig nok

De får inn alle funksjoner og mener løsninga er en forbedring: Men, sier Vatnan: - Det er for tidlig å konkludere med at vi kommer ned dit vi skal i kostnader. Vi ligger allerede langt under kostnaden for andre sjukehusprosjekt i Norge.