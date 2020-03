Det spirer og gror i Paradiset

Nyheter

Under en berghammer på Nesjestranda, i le for nordavinden, på en lun plass i gata med det himmelske navnet Paradiset, ligger hagen til Nina Samuelsen (46). Der står hun på kne i solskinnet og graver opp stauder når vi får henne på tråden. Om vi ikke ser henne, kan vi likevel høre at hun smiler, for Nina er lidenskapelig hageentusiast. Og endelig er våren her. Det spirer og gror, og det virkelige hagearbeidet kan begynne.