Vil ha like karantene- og smittevernregler for alle kommunene i fylket

Fram til torsdag denne uka hadde 18 av de 26 kommunene i Møre og Romsdal gjort karantenevedtak etter smittevernlova. Men smitteverntiltakene og karantenebestemmelsene spriker for mye fra kommune til kommune, mener Justisdepartementet. De har derfor bedt Fylkesmennene om å samordne vilkårene.

Det er imidlertid de ulike kommunene som har vedtaksrett, myndighet og ansvar for å fatte lokale vedtak. Fylkesmann Rigmor Brøste har likevel fredag kveld sendt ut et ei punktliste med hva som forventes, og oppfordrer alle kommunene i Møre og Romsdal om å vedta dette for sju dagene.

Fylkesmannen skriver at hun har forventninger om følgende:

Hjemmekarantene på 14 dager skal gjelde personer som kommer fra fylkene; Oslo, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet, Agder, Rogaland og Vestland

Vedtaket må sikre at personer og transport som er nødvendig for å sikre forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner er unntatt krav om karantene, og viser til DSBs liste over samfunnskritiske funksjoner

Fører og nødvendig personell for vare- og passasjertransport er unntatt krav om karantene

Vedtakene sikrer at innbyggerne i Møre og Romsdal kan bevege seg mellom kommunene i fylket, og andre fylker som ikke er nevnt over

Kommunene i vedtaksperioden setter i gang / intensiverer andre forebyggende tiltak

– Jeg vil benytte anledningen til å takke for den formidable innsatsen som blir lagt ned i kommunene, blant beredskapsaktørene, og hver enkelt innbygger i denne vanskelige tida vi nå er inne i. Her vil jeg særlig nevne helsepersonell som opplever ei svært krevende tid nå, sier Brøste i en kommentar.