Også Aukra tilbyr omsorgstelefon for elevene

Rektor Terje Gundersen-Røvik ved Jusundet skole sier at miljøterapeutene ved skolen allerede mandag denne uka startet diskusjonen om å sette i gang en omsorgstelefon for elevene.

Oppretter omsorgstelefon for elever Hustadvika kommune oppretter en egen omsorgstelefon for skoleelever.

– Det var Katrine Iversen ved Julsundet skole som tok initiativet til dette og de andre med lignende yrkesbakgrunn var raske med å si ja til å være med. Vi i Aukra er heldige som har fire-fem miljøterapeuter ved begge skolene. De er i tillegg til alle andre ansatte trygge voksne for elevene på skolen, sier Gundersen-Røvik.

– Vil skape trygghet

– Jeg tenkte det var mange som satt hjemme nå og som ikke har det så lett. Når elevene er på skolen er det jo flere trygge voksne som de kan prate med. Nå som de er hjemme i skoletiden er de kanskje mer alene og da var det naturlig at vi med vår kompetanse rigget denne telefonen. Håpet er at de som tar kontakt kan få det bedre, få mer trygghet nå som de er hjemme og de voksne er på arbeid. Det var derfor vi lagde omsorgstelefonen fra klokka ni til et, midt i kjernetida for skolearbeidet, sier Katrine Iversen.

Hele kommunen

Rektoren sier at de midt i arbeidet med å planlegge dette tiltaket ble oppringt av kommunalsjef Jan Erik Hovdenak som spurte om de hadde tenkt på en slik telefontjenste.

– Gleden var derfor stor i kommuneledelsen over at begge skolene nå fikk dette tilbudet. Skolene hadde tilbudet oppe å gå i dag torsdag. -Jeg vet at det er elever som har vært i kontakt med miljøterapeutene og snakket om situasjonen med Korona-viruset. Det kan være skremmende å være ungdom når en har en slik usynlig fiende som smitter oss uten at vi merker det, sier rektor Terje Gundersen-Røvik.